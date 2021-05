LIVE | Peloton geeft zich eindelijk gewonnen en laat grote kopgroep met Nederlander rijden

Podcast Rozetrui­dra­ger Bernal verliest tijd: ‘Ik probeerde Yates te volgen, dat was misschien te veel’

26 mei Egan Bernal was in de 17de etappe van de Giro d’Italia voor het eerst niet de sterkste klimmer. De Colombiaan van Ineos Grenadiers kon het tempo van Simon Yates en João Almeida niet volgen en verloor ongeveer een minuut. ,,Ik ben tevreden, omdat het niet mijn beste dag was en ik niet heel veel tijd heb verloren", aldus Bernal vlak na de finish tegen de RAI.