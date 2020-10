LIVE | Renners onderweg in zware bergrit, wat kan Kelderman in jacht op roze trui?

Démare verbreekt bij derde ritzege ook snelheids­re­cord

9 oktober Sprinter Arnaud Démare boekte vandaag niet alleen zijn derde ritzege in deze Ronde van Italië. De Franse kampioen fietste zichzelf ook de recordboeken in. Zijn ritoverwinning was afgelegd met de hoogste gemiddelde snelheid ooit in een Giro-etappe. De 143 kilometer tussen Matera en Brindisi werden afgelegd met een gemiddelde van 51,234 kilometer per uur.