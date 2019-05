LIVE | Twee vluchters vechten tegen favorieten in 'mini’ Ronde van Lombardije

Ploeglei­der van Roglic op zijn hoede voor Carapaz: ‘Hij is heel gevaarlijk’

25 mei Ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma wist na de veertiende etappe in de Giro niet zo goed of hij wel of niet blij moest zijn dat Primoz Roglic net naast het roze had gegrepen. De Sloveen leek in de zware bergetappe op weg om de leiderstrui te heroveren, maar de ontketende Richard Carapaz troefde hem dankzij een knappe solo net af.