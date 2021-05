LIVE | Vluchter of sprinter aan het feest in 15de etappe? Nizzolo stapt uit

Jum­bo-Vis­ma likt wonden na tijdver­lies kopman Bennett: ‘Hij was bevangen door de kou’

11 mei De Giro d’Italia ging zaterdag nog zo goed van start voor Jumbo-Visma met mooie ereplaatsen voor Edoardo Affini, Tobias Foss en Jos van Emden in de individuele tijdrit, maar van die jubelstemming is dinsdag weinig over. Kopman George Bennett verloor namelijk veel tijd op zijn concurrenten.