LIVE | Vroege vlucht krijgt eindelijk ruimte in bergrit naar Roccaraso

Giro d'Italia Dowsett is medevluch­ters de baas en bezorgt zijn ploeg grootste overwin­ning

10 oktober Alex Dowsett heeft de achtste etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De 32-jarige Brit van Israel Start-Up Nation reed in de slotfase weg uit een kopgroep van zes en mocht na een knappe solo het zegegebaar maken. Voor zijn ploeg is het de grootste overwinning tot nog toe.