LIVE | Vroege vluchters lopen weg bij peloton, Mollema jaagt op primeur in slotkilometers

Kwakkelen­de sprinter Merlier moet Giro staken: ‘Afgelopen dagen hebben hun tol geëist’

18 mei De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de Ronde van Italië op de rustdag beëindigd. De renner van Alpecin-Fenix start woensdag niet in de elfde etappe. De winnaar van de tweede etappe in deze Giro heeft last van zijn maag en darmen en vertoont vermoeidheidsverschijnselen, meldde de sprinter, die vijf dagen de cyclaamroze trui droeg als leider van het puntenklassement.