Mollema vecht na stunt ineens voor het podium: ‘Dit niveau ook in de bergen laten zien’

Door Daan Hakkenberg



Terwijl rozetruidrager Valerio Conti nog moet vetrekken van het startpodium in Riccione en Primoz Roglic zich in de aanhoudende regen omhoog vecht naar de Via Piana in San Marino om daar de snelste tijd van de dag te klokken, rest Bauke Mollema (32) weinig anders dan in zijn eentje achter de dranghekken bij de dopingcontrole te genieten. Even eerder is hij doorweekt en met zijn tong op zijn tijdritstuur - een kenmerkende Mollema-houding - over de streep gekomen.



Zijn uitmuntende beklimming van meer dan twaalf kilometer resulteert uiteindelijk in de derde plek. Op een minuut of zelfs iets minder achter specialisten als Roglic en de Belgische houder van het werelduurrecord Victor Campenaerts, die door materiaalpech een eerste overwinning in een grote ronde door zijn vingers ziet glippen.



Mollema rijdt zijn beste tijdrit in een grote ronde. Al moet gezegd: hij komt wel vaker goed voor de dag in een race tegen de klok. Denk aan de Tour-tijdrit in de Ardèche van 2016, die werd gewonnen door Tom Dumoulin. Met een zesde tijd klom Mollema toen naar plek 2 in het klassement, achter Chris Froome.



Net als toen is ook deze tijdrit tekenend voor zijn vorm, zegt Mollema wanneer hij zich eenmaal warm heeft aangekleed. ,,Ik ben wel verrast om derde te worden. Daar ben ik heel blij mee. Maar in het verleden vaker heb ik vaker goede tijdritten gereden als ik ook goed in vorm was. Het is een goed teken voor de bergen die gaan komen, dat ik dit nu kan. Mijn conditie is in ieder geval goed.”



Natuurlijk verliest hij hier, op het bijna 35 kilometer lange parkoers van de Adriatische kust naar de bergen van San Marino, nog altijd exact één minuut op Roglic. Maar wat blijft hangen, is dat Mollema een aantal belangrijke concurrenten op achterstand zet. Miguel Ángel López, vorig jaar nog derde in de Giro en een week eerder in Bologna nog sterk in de proloog, verliest bijna drie minuten op de Nederlander. Mikel Landa moest twee minuten toegeven, Simon Yates nog een tel of tien meer.