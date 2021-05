Natte Giro-etappe zorgt voor eerste verschillen: Bernal mentale winnaar, Jumbo-Visma verliezer

Verschillen in klassementHoewel de Giro d’Italia amper vier dagen onderweg is, zijn er na de regenachtige heuveletappe naar Sestola toch al flinke verschillen in het klassement ontstaan. Egan Bernal kroonde zich van de klassementsrenners tot morele winnaar, terwijl Deceuninck-Quick Step juist met minder plezier zal terugdenken aan de door Joe Dombrowski gewonnen etappe.

De Belgische ploeg mikte op voorhand van de Giro op een podiumplaats met João Almeida, de Portugees die vorig jaar lange tijd het roze droeg en uiteindelijk als vierde eindigde in het algemeen klassement. Op de slotklim Colle Passerino reed Almeida echter al snel achter de feiten aan. Terwijl Bahrain-Victorious van voren in het uitgedunde peloton het tempo opvoerde voor Mikel Landa, moest Almeida er als eerste topfavoriet af.



Almeida kwam op 5.58 minuten van ritwinnaar Dombrowski over de streep gebold en maakte een verslagen indruk. Aan alle twijfels over het kopmanschap bij Deceuninck-Quick Step is door de off-day van Almeida wel een einde gekomen, want Remco Evenpoel wist de schade wél te beperken. De Belg die bijna negen maanden geen koers reed als gevolg van zijn zware val in de Ronde van Lombardije finishte op elf seconden van een groep met daarin de sterke Bernal, Landa, Hugh Carthy, Aleksandr Vlasov en Giulio Ciccone. Vooral voor Bernal zal de tijdwinst fijn aanvoelen. De Colombiaan verscheen met twijfels over zijn rugproblemen aan de start, maar leek daar in de slotkilometers weinig hinder van te ondervinden.

Volledig scherm Remco Evenepoel verloor slechts 11 seconden. © EPA

In de groep van Evenepoel finishte ook Simon Yates, door velen bestempeld als topfavoriet. Ook Daniel Martin eindigde in die groep net als Romain Bardet van Team DSM, die zijn ploegmaat Jai Hindley (vorig jaar tweede in het eindklassement) wel tijd zag verliezen. Hindley eindigde in een groep met Vincenzo Nibali, Pavel Sivakov, Marc Soler en Pello Bilbao op 34 seconden van de groep Bernal.



Ook Jumbo-Visma zal met weinig plezier terugblikken op de etappe. Hoewel de Nederlandse formatie op de openingsdag in Turijn nog met Edoardo Affini en Tobias Foss knap als tweede en derde eindigde in de individuele tijdrit, verloor kopman George Bennett vandaag de aansluiting met de andere klassementsmannen. In het wiel van Foss verloor hij bijna anderhalve minuut op onder andere Bernal.

Uitslag klassementsmannen 4de etappe

11. Egan Bernal (INEOS-Grenadiers), eerste klassementsrenner

13. Aleksandr Vlasov (Astana), zelfde tijd

14. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ,,

15. Hugh Carthy (EF Education-Nippo) ,,

16. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) + 11 seconden

17. Romain Bardet (DSM) ,,

18. Simon Yates (Team BikeExchange) ,,

19. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) ,,

20. Davide Formolo (UAE Emirates) ,,

26. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) + 34 seconden

27. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) ,,

28. Pavel Sivakov (INEOS-Grenadiers) ,,

29. Jai Hindley (DSM) ,,

31. Marc Soler (Movistar) ,,

33. Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) ,,

38. George Bennett (Jumbo-Visma) + 1.29 minuut

49. João Almeida (Deceuninck-Quick Step) + 4.21 minuten

92. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) + 12.18 minuten

In het algemeen klassement gaat Alessandro De Marchi aan de leiding. De Italiaan nam de leiderstrui over van Filippo Ganna, die kopwerk moest verrichten voor Bernal. In het klassement is Vlasov op de zevende plek de eerste klassementsrenner, op vier seconden gevolgd door Evenepoel.



Bauke Mollema verloor dinsdag bewust twaalf minuten en mikt in deze Giro op ritwinst.

Bekijk hieronder het nieuwe klassement.

