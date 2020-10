Nibali vreest kou én Kelderman: ‘Hij is een belangrijke rivaal’

Vincenzo Nibali wil in het zware tweede deel van de Ronde van Italië toeslaan. De tweevoudig winnaar van de Giro (2013 en 2016) vreest echter de kou in deze herfsteditie. Ook ziet hij in Wilco Kelderman, de huidige nummer 2 in het algemeen klassement, zijn grootste concurrent voor de eindzege.

,,We zijn allemaal gestart met een heel laag vetpercentage. We zijn daarom gevoeliger voor temperatuurdalingen", liet de 35-jarige kopman van Trek-Segafredo op de rustdag weten. ,,We zullen onszelf de komende weken goed moeten inpakken en goed op onze voeding moeten letten. Als het koud is, moet je het energieverbruik in je lichaam nog beter regelen.”

Nibali is de nummer 5 in het klassement, op 57 seconden van de Portugese leider João Almeida. De verrassende Kelderman staat tweede, op 30 seconden van de roze leiderstrui. ,,Niemand kent Almeida echt. Ik denk dat hij zelf ook nog niet weet hoe diep hij kan gaan", aldus de Italiaan. ,,Dat zullen we de komende weken gaan zien. Ik vind dat Kelderman het bergop opmerkelijk goed doet. Ik zie in hem een belangrijke rivaal. Hij zou kunnen profiteren van de strijd tussen mij en Jakob Fuglsang", doelde hij op de Deense nummer 6 van het algemeen klassement.

Het zou Nibali niet verbazen als het wedstrijdschema in de Giro vanwege de weersomstandigheden moet worden omgegooid. ,,Als het gaat sneeuwen of bij ander slecht weer zal de organisatie een plan B of zelfs een plan C moeten inzetten. Dat zal niet eenvoudig zijn. Ik hoop dat de langere beklimmingen in het programma blijven. Die liggen me beter.”