Nizzolo wint na bizarre reeks tweede plaatsen eindelijk een rit, Groenewegen komt tekort

In de verwachte massasprint wist Nizzolo de in de slotkilometer ontsnapte Edoardo Affini (Jumbo-Visma) nipt bij te halen. Dylan Groenewegen eindigde als 10de in de massasprint.

De 13de rit in de Giro ging over 198 kilometer van Ravenna naar Verona en was biljartvlak. Een van de schaarse kansen op dagsucces voor de sprinters en dus werden vroege vluchters eigenlijk vooraf al kansloos geacht op succes. Drie renners ging vanuit de start toch in de aanval: Simon Pellaud (Andron Giocattoli), Umberto Marengo (Bardiani CSF) en Samuele Rivi (EOLO-Kometa). Het trio kreeg een maximale voorsprong van zo'n zeven minuten, maar de sprintersploegen hielden het verschil constant onder controle.

Op iets meer dan zeven kilometer van de finish was het avontuur van de drie vluchters voorbij. De verwachte massasprint in Verona kwam er ook. Affini probeerde de snelle mannen echter te verrassen in de slotkilometer en dat lukte, op één man na. Europees kampioen Nizzolo sprong overtuigend naar het achterwiel van zijn landgenoot en sprintte verder naar de dagzege. Affini eindigde nog als tweede, vlak voor Peter Sagan, die in het bezig blijft van de cyclaamroze puntentrui.



Voor Nizzolo was het zijn eerste ritzege ooit in de Giro, nadat hij al elf keer als nummer 2 strandde in een etappe in de grote ronde van zijn land. Hij won in 2015 en 2016 wel het puntenklassement. ,,Dit betekent heel veel voor mij”, zei de Italiaan vlak na zijn overwinning.