Nu al een Giro die als vanouds nergens op slaat

Giro d'Italia Ulissi verslaat Sagan na sprintje bergop, Ganna behoudt roze trui

4 oktober Diego Ulissi heeft de tweede etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Italiaan van UAE Team Emirates was na een slotklim van ruim drie kilometer de sterkste, voor Peter Sagan. Filippo Ganna behoudt de roze leiderstrui, die hij gisteren in de openingstijdrit veroverde.