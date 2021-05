Ook voor Vendrame loont de aanval in Giro, rustige dag voor Bernal

Andrea Vendrame heeft de twaalfde etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De voor het Franse AG2R rijdende Italiaan rekende in Bagno di Romagna af met Chris Hamilton. George Bennett hoopte Jumbo-Visma aan de eerste ritzege van deze Giro te helpen, maar moest genoegen nemen met de vierde plaats. Egan Bernal beleefde een rustige dag en blijft in het roze.

De Giro is voorlopig een feest voor de vluchters. Al in zes van de twaalf etappes bleek de aanval te lonen. Taco van der Hoorn, Joe Dombrowski, Gino Mäder, Victor Lafay en Mauro Schmid gingen de 26-jarige Vendrame voor.

In de pittige en lange (212 kilometer) etappe door Toscane duurde het lang voordat de vlucht van de dag ontstond. Zestien renners sloegen na anderhalf uur koers de handen ineen. Daarbij zat geen Nederlander, maar wel Bennett namens Jumbo-Visma. De Nieuw-Zeelander zag zijn klassement in rook opgaan en probeert via een dagsucces zijn Giro toch nog te laten slagen.

Bij de eerste drie beklimmingen van de dag deden de koplopers elkaar weinig pijn. Pas op de laatste klim - de Passo del Carnaio (derde categorie, met de top op 10 kilometer van de streep) - spatte de boel uiteen. Vendrame sloeg een gaatje, maar kon niet voorkomen dat Hamilton, Bennett en Gianluca Brambilla terugkeerden.

De vier kwamen samen over de top en leken in een sprintje om de dagzege te gaan strijden. In de laatste vlakke kilometers lieten Bennett en Brambilla zich echter in de luren liggen. Vendrame reed weg met Hamilton en won de sprint met twee vingers in de neus. Bennett verloor ook nog de strijd om de derde plaats van Brambilla.

Voor Vendrame is het pas zijn derde profzege en zijn eerste op WorldTour-niveau. ,,Ik heb dit jaar heel hard getraind en nu een droom laten uitkomen”, reageerde hij direct na de finish. ,,Ik heb het al zo vaak geprobeerd en was er in 2019 al dichtbij, maar werd toen geklopt door Chaves. Vandaag heb ik goed geanticipeerd en in de sprint wist ik dat ik de snelste was.”

Volledig scherm Bennett, Brambilla, Hamilton en Vendrame gaven elkaar bergop weinig toe. © AP

Nibali sprokkelt seconden

De klassementsrenners hielden zich rustig, al deelde Vincenzo Nibali in de slotfase nog wel een speldenprikje uit. De Girowinnaar van 2013 en 2016 reed eerst weg met ploeggenoot Giulio Ciccone en probeerde het daarna alleen. Zijn inspanningen leverden hem uiteindelijk een schamele 7 seconden tijdwinst op, waarmee hij een plaats winst boekt in het klassement van 14 naar 13.

Bernal houdt in de algemene rangschikking een voorsprong van 45 seconden op Aleksandr Vlasov en 1.12 op nummer drie Damiano Caruso. Ook morgen lijkt de Colombiaan zich geen zorgen te hoeven maken om het roze, want dan staat er een typische sprintersrit op het programma. Zaterdag in de etappe naar de gevreesde Monte Zoncolan moeten alle klassementsrenners met de billen bloot.

Alessandro De Marchi is er dan niet meer bij. De voormalig rozetruidrager kwam vandaag hard ten val en brak onder meer zes ribben en zijn sleutelbeen. Ook onder anderen Alex Dowsett, Gino Mäder (winnaar van de zesde etappe) en Movistar-kopman Marc Soler haalden de finish niet.

Volledig scherm Champagne voor Egan Bernal na opnieuw een dag in het roze. © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP