Oomen, 22 jaar, in de top-10: ‘Gaaf!’

Sam Oomen denkt al de hele Giro eerst aan zijn kopman en dan aan zichzelf. Dus verklaart hij na afloop dat hij met alle liefde en plezier zijn negende plaats had opgeofferd voor een roze trui van Tom Dumoulin. ,,Maar dat bleek er vandaag niet in te zitten. Als de benen goed genoeg waren, gingen we het proberen op het steile stuk op ongeveer tien kilometer voor de top. Later probeerde hij het nog één keer in de tunnel, maar toen ging Froome en kraakte Tom. Toen was het wel duidelijk dat het roze niet meer ging lukken.”

De pas 22-jarige Oomen moest vorig jaar na een ijzersterke start nog vroegtijdig opgeven in de Vuelta, zijn debuut in een grote ronde. Ruim een half jaar verder is er nu de veelbelovende prestatie in de Giro. In een dienende rol voor Dumoulin reed hij een vrij stabiele ronde en was zijn niveau in de derde week bovendien erg hoog. Normaal gesproken eindigt hij morgen in Rome als nummer 9 in het klassement. ,,Gaaf! Ja, dit is mooi. Alle grote rondes zijn zwaar, maar ik hoor van veel verschillende ervaren mannen dat deze Giro absurd was. Des te mooier dat ik zo kan eindigen. Dat geeft een voldaan gevoel. Ik ben trots op mezelf en trots op het team.”