Oomen: Had helemaal fout kunnen gaan in chaotische finale

Hoewel uiteindelijk vrijwel iedereen overeind bleef, was het voor veel renners billenknijpen in de slotfase van de achtste etappe in de Giro d’Italia. Een technische afdaling in de laatste kilometers en een scherpe bocht vlak voor de finish zorgden voor een hectische finale.

,,Het was stressen in de laatste 20, 30 kilometer, vooral die afdaling was een gekkenhuis”, zei Sam Oomen tegen Eurosport. De nummer tien van het algemeen klassement kon wel wat begrip opbrengen voor de parcoursbouwers. ,,Het is een beetje dubbel, ik snap wel dat ze het spektakel willen opzoeken, om misschien een goede daler als winnaar te krijgen.”

Alleen de keuze om het juist in deze relatief vlakke rit te doen, noemt de renner van Team Sunweb ongelukkig. ,,Ze hadden daar beter een lastigere etappe voor kunnen uitzoeken. Je had nu sprinters en klassementsrenners die allemaal van voren wilden zitten. Dus dan wordt het heel chaotisch. Gelukkig was het uiteindelijk niet zo regenachtig als voorspeld.”

Morgen wacht een tijdrit naar San Marino, die Oomen ‘steady’ hoopt te rijden. ,,Ik heb wat last van mijn pols na een val, maar voel me verder goed. Of ik me ook richt op een goed klassement? Eerst maar eens die tijdrit rijden, dan zien we het daarna wel.”

De achtste etappe in de Giro werd gewonnen door Caleb Ewan. Lees hier het verslag.