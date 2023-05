Pech deert Primoz Roglic niet: kopman Jumbo-Visma rijdt Geraint Thomas uit roze in zinderende klimtijdrit en gaat Giro d’Italia winnen

De derde plaats, zowel in de daguitslag als het algemeen klassement, ging naar de Portugees João Almeida (UAE Team Emirates). Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) eindigde in de klimtijdrit als achtste en zal, als hij morgen de finish haalt van de laatste, vlakke etappe, als zesde eindigen in de strijd om de roze trui. Zijn achterstand op Roglic is zes minuten en vijf seconden.

Vierde eindzege in grote ronde

Voor Roglic wordt het de vierde eindzege in een grote wielerronde. De Sloveen won de Ronde van Spanje in 2019 en was ook de twee daaropvolgende jaren de beste in de Vuelta.



Roglic eindigde in 2019 als derde in de Giro en in 2020 als tweede in de Tour de France, toen hij op de voorlaatste dag in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles door zijn landgenoot Tadej Pogacar uit de leiderstrui werd gereden. In de Ronde van Frankrijk van 2021 en vorig jaar en de Ronde van Spanje van vorig jaar haalde de renner van Jumbo-Visma de finish niet na valpartijen.