Podcast | ‘Evenepoel zal deze Giro niet winnen’

Podcast In Het Wiel | ‘Dat Merlier zijn zege opdroeg aan Weylandt was van grote klasse’

9 mei Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld bespreken alle zaken in de wielerwereld, na het eerste weekend van de Giro d’Italia. Het gaat uiteraard over de zaken in Italië, maar ook over de rel tussen Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen en ze bellen met Daan Hakkenberg die Mathieu van der Poel de afgelopen dagen volgde bij zijn avonturen op de mountainbike in Albstadt.