Podcast In Het Wiel | ‘Dat Merlier zijn zege opdroeg aan Weylandt was van grote klasse’

7 mei Dylan Groenewegen maakt morgen, negen maanden na de horrorcrash met Fabio Jakobsen, zijn rentree in de Giro. Na zijn schorsing wil hij zich weer mengen in de massasprints, als lijf en hoofd goed voelen. Hoe moeilijk is dat? ,,Hij is mentaal klaar om weer coureur te worden.”