Podcast | Voorbeschouwing 12de Girorit: ‘Een rondje Pantani-verering’

Pechvogel Thomas onderzocht na val over bidon in neutrale zone

5 oktober Het is nog even afwachten of Geraint Thomas morgen van start kan gaan in de vierde etappe van de Giro d’Italia. De kopman van Ineos Grenadiers, die vandaag meer dan elf minuten verloor en zo zijn klassement in rook op zag gaan, wordt medisch onderzocht na een val over een bidon.