Primoz Roglic ondanks coronagevallen bij Jumbo vol vertrouwen: ‘Het is simpel: ik moet gezond blijven’

Primoz Roglic hoorde donderdag dat er nog maar eens een wijziging is aangebracht in de ploeg waarmee hij de komende drie weken gaat strijden om winst in de Giro d’Italia. De stoïcijnse Sloveen leek niet bijster onder de indruk.

,,Het is simpel: ik moet gezond blijven, de ploeg ook en dan zien we wel hoe we ons verhouden ten opzichte van de anderen”, vertelde Roglic, die voor de derde keer aan de start staat in de Giro.

De eerste keer, in 2016 met de start in Apeldoorn, hield Tom Dumoulin hem in de openingstijdrit net van de roze leiderstrui af en won hij later een individuele tijdrit. Bij zijn tweede optreden in de Italiaanse wielerkoers deed Roglic lang mee in de strijd om het roze maar nekte een inzinking op de Mortirolo-klim hem. Of hij nog net zo goed is, vier jaar later, vroeg een journalist twee dagen voor de start. ,,Ervaring helpt zeker mee. En het is net als met wijn: hoe ouder, hoe beter”, lachte de Sloveen, die vooral van een biertje houdt.



Robert Gesink en de Noor Tobias Foss moesten eerder in de week worden vervangen wegens corona. Een van hun vervangers, Jos van Emden, bleek donderdag ook besmet waarna Sam Oomen het gat moest vullen. Met een hernieuwd coronaprotocol herleven oude tijden. ,,We moeten voorzichtig zijn en maar hopen. Je moet ook geluk hebben.” Roglic voelt zich goed. De wetenschap dat aan de Giro een ideale voorbereiding, grotendeels op hoogte op Tenerife, is voorafgegaan geeft hem vertrouwen. ,,Ik denk dat we er klaar voor zijn. Ik zeker.”

Volledig scherm Primoz Roglic in de roze leiderstrui tijdens de Giro van 2019. © ANP / AFP

Roglic (33) reed dit jaar twee rittenkoersen, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië, en won ze allebei. In de laatste koers na een fel duel met Remco Evenepoel, de Belg die als zijn grootste concurrent wordt gezien. ,,Hij is in ieder geval een van de sterkste renners. Kijk alleen al hoe hij Luik-Bastenaken-Luik won. We zullen het hem de komende weken lastig moeten maken. Niet alleen ik, er zijn genoeg sterke jongens die zich in de strijd zullen mengen.”

Vraag hem niet naar een tactisch plan, naar ritten waar hij het verschil denkt te kunnen maken. ,,Het komt niet op één dag aan, denk ik. Je moet constant zijn, van de eerste tot de laatste etappe.” Maar die eerste rit is meteen wel heel belangrijk. De Giro begint met een individuele tijdrit over ruim 19 kilometer. “Het gaat om seconden, je moet er meteen staan.”

