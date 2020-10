Renners worden nog vaker in de Giro op corona getest

Vegni ziet daar niets in. ,,Alle tests die we na de rustdag hebben uitgevoerd, zijn negatief. We zullen extra controleren om de renners rust te geven. We praten hier ook over gezondheid. Daar kun je niet mee spelen. We hebben de juiste cijfers vrijgegeven over het aantal besmettingen. We hebben niets te verbergen."



De Giro-baas ziet ook geen reden de ronde eerder te stoppen. ,,Daar is geen enkele reden toe. Ik heb steeds gezegd dat we willen arriveren in Milaan en er is nog niemand die me gezegd heeft dat dat onmogelijk is."