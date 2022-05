Rit 17 in de Giro: Sprokkelt Koen Bouwman opnieuw bergpunten in stevige bergrit?

Met video Slecht getimede plaspauze doet Thymen Arensman de das om: ‘Een van zwaarste dagen ooit’

Thymen Arensman is niet langer de beste Nederlander in het algemeen klassement van de Giro d’Italia. Wilco Kelderman maakte in de rit rond Turijn een sterke indruk en passeerde in de rangschikking Arensman, die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zat. ,,Ik maakte een foutje door op een verkeerd moment te gaan pissen.”

21 mei