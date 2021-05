Ritwinnaar Schmid beleeft doorbraak in stofetappe: ‘Ik vind het leuk om op grind te rijden’

Schmid werd pas op het laatste moment toegevoegd aan de Giro-selectie van Qhubeka-Assos. ,,Mijn voorbereiding was goed, maar aan het begin van het seizoen dacht ik er niet eens aan om een grote ronde te rijden", vertelt Schmid, die zijn opleiding net als eerdere ritwinnaar Gino Mäder genoot bij Swiss Racing Academy.



Woensdag maakte Schmid samen met zijn ploeggenoot Bert-Jan Lindeman deel uit van een kopgroep van elf. Lindeman moest er als eerste koploper af en werd op de laatste klim ingerekend door het uitgedunde peloton, Schmid hield wel stand en reed in de slotfase samen met Covi en Dries De Bondt weg. Uiteindelijk bleven Covi en Schmid samen over en draaide het in de oplopende slotkilometer op een sprint uit. ,,In de laatste twee etappes heb ik veel geleden, maar vandaag wilde ik heel graag in de aanval gaan omdat ik het erg leuk vind om op grind te rijden. In de ontsnapping voelde ik dat ik goede benen had en ik ging ervoor", aldus Schmid, die succesvol de winst binnensleepte.