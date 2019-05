Roglic: Zonder Dumoulin moet ik in tijdrit tegen mezelf knokken

Primoz Roglic is klaar voor de klimtijdrit van zondag, de eerste individuele test voor de klassementsrenners na de openingstijdrit in Bologna. De Sloveen van Jumbo-Visma is zeker na de zege in de openingstijdrit favoriet in de lange tijdrit van Riccione naar San Marino over 34,8 kilometer.