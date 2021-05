Sensatie in Giro: Van der Hoorn soleert naar fabelachtige ritzege

Vanuit een kopgroep van acht renners, met daarbij ook landgenoot Lars van den Berg, bleek Van der Hoorn in de heuvelachtige finale veruit de sterkste. Op ruim 8 kilometer van de finish ontdeed hij zich van zijn laatste medevluchter. Vervolgens hield hij totaal onverwacht het aanstormende peloton van zich af.



Op de streep in Canale had Van der Hoorn slechts vier seconden voorsprong over. Achter de ontketende Nederlander sprintte Davide Cimolai naar de tweede plaats. Peter Sagan, wiens Bora-hansgrohe-formatie de koers hard had gemaakt, moest genoegen nemen met een derde stek. Filippo Ganna finishte in het peloton en hield zijn roze trui.