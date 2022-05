Slecht getimede plaspauze doet Thymen Arensman de das om: ‘Een van zwaarste dagen ooit’

De 31-jarige Kelderman voerde met zijn ploeg Bora-hansgrohe vroeg in de rit rond Turijn een flinke schifting door in het peloton en dat leidde tot een spectaculaire etappe. ,,Het peloton brak, er kwamen wat renners in de moeilijkheden. Toen zijn we volle bak doorgereden”, zei Kelderman, die onder anderen landgenoot Arensman (Team DSM) zag lossen. De 22-jarige Arensman stond vlak boven Kelderman op de elfde plaats in het klassement, maar verloor in de zware heuvelrit ruim 10 minuten.



,,Dit was misschien wel één van mijn zwaarste dagen ooit en ook één van de warmste”, zei Arensman. ,,Ik maakte een foutje door op een verkeerd moment te gaan pissen. Toen Bora ineens vol aanzette op de klim, moest ik terug zien te komen.” Arensman, na het afhaken vrijdag van zijn Franse teamgenoot Romain Bardet de kopman van DSM, kreeg ook nog te maken met een mechanisch probleem en zakte in het klassement naar de vijftiende plaats. ,,Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Ik moet nog een beetje sterker worden en dan hoop ik hier in de toekomst terug te komen voor het klassement.”