Slechts twee van 492 tests op tweede rustdag Giro positief

Kruijswijk heeft plannen voor bergetappe vandaag: ‘Zien wat we kunnen doen’

11 oktober Steven Kruijswijk verwacht aanvallen in de lastige negende etappe van de Ronde van Italië zondag. De kopman van Jumbo-Visma zegt zich goed te voelen en misschien wel zelf de aanval te gaan zoeken. ,,De rit leent zich ervoor om te koersen en aan te vallen. We hebben mogelijkheden en zullen zien wat we kunnen doen”, kijkt de nummer 8 uit het klassement vooruit.