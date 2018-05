Smaakmaker Tim Wellens stapt ziek af in de Giro

Kelderman 'Dat steile van de Zoncolan, dat vindt Tom echt mooi'

18 mei Tussen zijn trainingen door volgt de van een blessure herstellende Wilco Kelderman de verrichtingen van ploegmaat Tom Dumoulin in de Giro via de televisie. Sporadisch is er contact. ,,Want die jongens zijn zo gefocust met de koers. Af en toe stuur ik een berichtje. Gefeliciteerd of goed gereden.’’