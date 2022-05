Spektakel verwacht in zevende Giro-etappe, avonturiers ruiken hun kans

Na twee door Arnaud Démare gewonnen sprintetappes, is het nu vermoedelijk de beurt aan de avontuurlijk ingestelde renners van het peloton. In een pittige rit, met liefst 4.634 hoogtemeters, lijkt een vroege ontsnapping voor de hand te liggen. Kans op Nederlands succes is er dan ook zeker: Bauke Mollema zal deze etappe dolgraag naar zijn hand willen zetten.



Vanaf kustplaats Diamante, in het oosten van Italië, trekt het peloton het Italiaanse binnenland in. De steilste beklimming van de dag is op de Montagna Grande Di Viggiano, waar gedurende 6,1 kilometer een stijgingspercentage van 9,6% wordt aangetikt. Aan Juan Pedro López, ploeggenoot van Mollema bij Trek–Segafredo, de taak om zijn roze leiderstrui te verdedigen.



Het belooft hoe dan ook een bijzonder interessante etappe te worden, waarin het bovendien heel goed mogelijk is dat de mannen voor het algemeen klassement elkaar eens flink gaan testen. Volg de koers hier vanaf de start!