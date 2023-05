Thibaut Pinot wéér tweede: Filippo Zana wint Giro-etappe in thuisland, jarige Geraint Thomas behoudt roze trui

Jarige Thomas kijkt tevreden terug

Geraint Thomas toonde zich tevreden na de achttiende etappe van de Giro d’Italia. ,,Het was een prima rit. Ik heb tijd gewonnen op Almeida en ben niet achtergelaten door Primoz Roglic. Het was een goede en stabiele dag", zei de leider van het algemeen klassement. ,,Ik voelde me behoorlijk goed en in controle. Primoz houdt ervan om dan weer snel te gaan en het dan weer rustig aan te doen. Ik kon niet goed inschatten hoe hij zich voelde. In de laatste 2 kilometer perste hij nogmaals alles eruit. Hij was heel sterk. Ik ben blij hoe ik het heb gedaan.”