Tom Dumoulin heeft weer problemen met zijn rug: ‘Voel me niet al te best’

Bekijk hier de uitslagen, klassemen­ten en het rittensche­ma van de Giro d’Italia

De 105de Giro d’Italia is inmiddels elf etappes onderweg en dus zijn de renners over de helft. In het algemeen klassement zijn na de rit naar de Blockhaus al flinke verschillen te zien. Thymen Arensman (Team DSM) is op de twaalfde plaats de beste Nederlander.

17:17