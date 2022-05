Tom Dumoulin kijkt uit naar tijdrit in Giro: ‘Roze pakken is een optie’

Tom Dumoulin begint vrijdag aan zijn vijfde Ronde van Italië, volgens hem de mooiste van de drie grote rondes. De roze trui pakken op dag twee, na de tijdrit in Boedapest is het eerste doel. ,,Op papier ziet het er mooi uit.’’

Door Daniël Dwarswaard



Nee, Tom Dumoulin heeft het parkoers van de ruim negen kilometer lange tijdrit door het centrum van Boedapest nog niet met eigen ogen gezien. ,,Een verkenning in het drukke verkeer van de stad leek ons zo vlak voor het begin van de Giro niet zo’n goed plan,’’ zegt Dumoulin. ,,Ik ga het zaterdagochtend zien tijdens de verkenning, maar op papier ziet het er mooi uit.’’



Het technische en bochtige parkoers met aan het einde een klein klimmetje op kasseien, zou hem moeten liggen. Een goede tijdrit zaterdag kan zomaar de roze trui opleveren. Het tricot dat hem in 2017 eeuwige roem opleverde. ,,We hebben de eerste rit wel verkend. Die eindigt met een klim, maar het is niet al te zwaar. Ik hoop vrijdag te finishen met de beste renners en geen tijd te verliezen. Dan zou de roze trui pakken op zaterdag een optie zijn. Als dat lukt zou dat heel mooi zijn.’’

Tijdritkilometers

Deze Giro is uitgetekend met slechts 26 tijdritkilometers. Op de slotdag in Verona staat er nog een race tegen de klok van ruim 17 kilometer op het programma. Kijkend naar de deelnemerslijst springen er geen absolute wereldtoppers uit als het om tijdrijden gaat. Geen Filippo Ganna bijvoorbeeld. En ook Dumoulins ploeggenoten Rohan Dennis en Wout van Aert zijn er niet bij in de Giro. Alsnog komt de grootste concurrent wellicht uit zijn eigen ploeg. De Italiaan Edoardo Affini is namelijk een zeer sterke tijdrijden. Bij de klassementsrenners geldt dat ook voor de Portugees Joao Almeida.

Dumoulin is samen met het Noorse talent Tobias Foss en Sam Oomen de kopman van Jumbo. Al zijn de klassementsambities omgeven met vraagtekens. ,,Dit gaat een grote uitdaging worden’’, zegt hij. Tijdens zijn laatste grote doel, de olympische tijdrit, stoomde hij zichzelf in recordtempo klaar voor wat uiteindelijk een zilveren medaille opleverde. ,,Een grote ronde is natuurlijk niet daarmee te vergelijken. Maar ik heb het vaker gedaan. Met een mindere voorbereiding een goede grote ronde rijden.’’

