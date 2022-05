Uitrijden Giro moet laatste stap worden in evolutie Mathieu van der Poel: ‘Bergen derde week nooit eerder gedaan’

Door Daan Hakkenberg



De wegen van Mathieu van der Poel zijn ondoorgrondelijk. Na maanden van afwezigheid door een rugblessure keerde hij dit voorjaar terug in het peloton met een podiumplek in Milaan - San Remo. Drie weken later won hij voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen. Terwijl in de winter niemand een cent had gegeven voor zijn wegseizoen, toen hij na anderhalve cross noodgedwongen rust moet nemen. Wonderen bestaan ook niet in het wielrennen, maar de afgelopen maanden bleek eens te meer dat Van der Poel anders is dan anderen.