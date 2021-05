Uitzinnige Van der Hoorn kan etappezege niet geloven: ‘Is dit echt?’

,,Ongelooflijk. Is dit echt? Ik kan me het nog echt niet voorstellen", zo sprak de uitzinnige Van der Hoorn voor de camera van Eurosport. ,,Op een gegeven moment hadden we nog maar een minuut voorsprong op het peloton. Toen werd het wel moeilijk, dacht ik. Daarna was ik alleen nog samen met Simon (Pellaud, red.) en ik voelde me sterker dan hij. Toen dacht ik: ik moet nu gaan, ik moet meer snelheid maken.”

En Van der Hoorn ging. Pellaud kraakte en het razende peloton opende de jacht op de Nederlander, die nog maar veertig seconden voorsprong had met nog acht kilometer te gaan. ,,Daarna hoorde ik dat ik ineens 45 seconden had. What the f*ck! Het was zo surrealistisch. Ik kon het niet geloven. Elke kilometer ging ik harder rijden. Ik keek achter me en bedacht me ineens dat ik het misschien wel zou halen.”

Van der Hoorn had er geen rekening mee gehouden dat hij dit jaar een etappe in de Giro zou kunnen winnen. ,,Ik wilde gewoon de hele Giro agressief zijn en meegaan in vluchten. Maar ik wist dat het dan alsnog heel moeilijk zou zijn om iedereen voor te blijven. Dit is een droom die uitkomt. Dit gaan we zéker vieren. We moeten nog heel veel races en ik zal zorgen dat ik morgen weer fit ben om te racen, maar dit is zo speciaal dat we dit wel móeten vieren.”

Volledig scherm Taco van der Hoorn. © AP

