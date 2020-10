Ulissi na opnieuw een ritzege: 'Deze editie kan voor mij niet meer stuk’

Ulissi zette het totaal aantal Giro-etappeoverwinningen op acht. In 2011, 2014, 2015 en 2016 schreef hij ook al meerdere ritten op zijn naam. Op de tweede dag van deze Giro sloeg de 31-jarige Italiaan al toe in Agrigento door Peter Sagan en Mikkel Honoré nipt voor te blijven. Vandaag versloeg hij Almeida en Patrick Konrad in een millimetersprint van een uitgedund peloton. ,,In deze wedstrijd winnen is altijd weer magisch. Ik denk dat we het vandaag heel goed hebben aangepakt.”



Ulissi viel op de laatste klim naar Calaone aan en zorgde er mede voor dat Peter Sagan moest passen. In de achtervolging kwam de drievoudig wereldkampioen er niet meer bij. ,,In de laatste klim moesten de meeste sprinters lossen, waardoor ik in een zeer goede positie op de finish af kon. Mede dankzij Brandon McNulty kon ik in een goede positie aan de sprint beginnen. Ik moet mijn teamgenoten bedanken, want dankzij hen win ik hier de etappe.”