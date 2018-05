Van Dongen: Yates steekt er met kop en schouders bovenuit

,,Er is er een die er met kop en schouders bovenuit steekt, en daarachter is Tom gewoon bij de besten'', zei Arthur van Dongen, ploegleider van nummer twee Tom Dumoulin zondag bij finishplaats Sappada. ,,Die Pinot wilde nog rijden, maar de rest wilde alleen maar kloten. En dat is hun goed recht, dat moeten ze zelf weten. Mooi dat Tom nog terugreed en in de sprint de sterkste was.''

De achterstand van Dumoulin in het klassement liep op tot ruim twee minuten. Van Dongen: ,,Tegen Yates viel niets te beginnen, maar ik ben erg tevreden over de wijze waarop Tom heeft gereden. Tom zegt gewoon: ik ben net zo goed als verleden jaar, maar er is er een die staat een treetje hoger. Yates is enorm gegroeid in zijn ontwikkeling. We dachten wel dat hij zou meestrijden, maar niet op deze manier. Hij heeft een grote stap gezet.''