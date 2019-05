Van doping verdachte Petacchi stopt voorlopig als commentator

'Al over de Tour gesproken met Tom? Nee, wel over pizza en wijn’

15 mei Door zijn opgave in de Giro d’Italia moet Tom Dumoulin noodgedwongen een streep zetten door zijn hoofddoel voor dit seizoen. Of dat betekent dat het vizier nu volledig wordt gericht op de Tour de France? ,,De Tour is in de auto niet ter sprake gekomen”, zegt ploegleider Michiel Elijzen van Team Sunweb. ,,We hebben het wel gehad over pizza’s en hamburgers eten, en over wijn drinken.”