Vroege vluchter Narvaez soleert naar zege in verregende etappe

Etienne van Empel (Vini Zabù-KTM) was één van de koplopers, maar op de heuvels werd duidelijk dat Narvaez en Mark Padun de sterkste klimmers waren. Op zo'n 45 kilometer van de finish reden ze weg bij de ontsnapte Simon Clarke en samen ging het tweetal over de top van de laatste beklimming (van in totaal vijf).



NTT Pro Cycling maakte in het peloton tempo voor kopman Domenico Pozzovivo, maar het verwachte spektakel bleef bergop uit, waardoor snel duidelijk was dat de dagzege naar Narvaez of Padun ging. De strijd om de overwinning werd echter beslist door materiaalpech. In de spekgladde afdaling kende Padun (Bahrain-McLaren) problemen met zijn fiets en zo ging Narvaez solo verder.



Padun probeerde nog terug te keren en kwam tot op tien seconden, maar Narvaez wist buiten schot de blijven. De 23-jarige renner uit Ecuador behaalde zo het mooiste succes in zijn nog jonge wielercarrière. Het was voor Ineos Grenadiers alweer het derde dagsucces in deze Giro, nadat Filippo Ganna al twee keer zegevierde. Achter winnaar Narvaez eindigde pechvogel Padun als tweede, Clarke werd derde.