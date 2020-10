Wereldkampioen Ganna snelt naar roze, Kruijswijk en Kelderman verliezen veel tijd

Dankzij de zege in de tijdrit, waarin Ganna al vroeg van start ging, mag de renner van Team Ineos Grenadiers morgen in de tweede etappe in de roze leiderstrui van start gaan.

Ganna verpulverde de tijd van het Portugese talent Joao Almeida (22), die als één van de eerste renners van start ging in de tijdrit van Monreale naar Palermo. Niemand kwam meer aan de tijd van Ganna, waardoor hij de tijdrit won, voor Almeida en de pas 21-jarige Mikkel Bjerg. Daarachter eindigde Thomas, één van de favorieten voor de eindzege, knap als vierde. De Brit van Ineos Grenadiers, Tourwinnaar in 2018, ging als één van de weinige klassementsrenners, vroeg in de tijdrit van start. Dat bleek achteraf de juiste keuze. Kelderman (op 1'05 van Thomas), Kruijswijk (op 1'21), Vincenzo Nibali (op 1'06), Jakob Fuglsang (op 1'24) en Rafal Majka (op 1'37) startten laat en gaven veel tijd toe op Thomas. Simon Yates ging relatief vroeg van start en plukte daar de vruchten van: de Vueltawinnaar van 2018 reed voor zijn doen een uitstekende tijdrit en gaf slechts 26 tellen toe op landgenoot Thomas. Jos van Emden was op de twaalfde plaats de beste Nederlander in de daguitslag.

Gevaarlijke tijdrit

De razendsnelle tijdrit op Sicilië, waar de renners in dalende lijn richting Palermo raasden in stormachtige omstandigheden, kende veel valpartijen. Victor Campenaerts, die vooraf werd genoemd als één van de kanshebbers voor de tijdritzege, viel al vroeg in de tijdrit en kon zijn aspiraties opbergen. Miguel Ángel López kwam er slechter vanaf. De Colombiaanse klimmer, die al als zesde eindigde in de Tour de France, vloog de hekken in nadat hij over een gat in de weg raasde. Voor 'Superman’ López zit de Giro er al na nog geen tien kilometer op.



Morgen wacht de renners een etappe van 149 kilometer met aankomst bergop in Agrigento. Ganna zal dan in de roze trui van start gaan.