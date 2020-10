Wie is Giro-leider Almeida? ‘Dat hij nu al zo constant presteert, had ik niet gedacht’

In de Tour de l'Ain, half augustus, spraken ze elkaar nog. Soms stuurt Moerenhout een appje wanneer zijn oud-pupil zich in de Giro weer aan het front heeft laten zien. Hij begon met de tweede plaats achter de Italiaan Filippo Ganna in de openingstijdrit en pakte op de derde dag het roze. Almeida heeft in het klassement 34 seconden voorsprong op Wilco Kelderman. Favorieten als de Italiaan Vincenzo Nibali (1.01) en de Deen Jakob Fuglsang (2.20) staan al verder achterop. Na een vlakke rit volgt zaterdag een individuele tijdrit, daarna gaat het het hooggebergte in.

Via zijn manager João Correia belandde Almeida begin 2018 bij de Amerikaanse opleidingsploeg van Axel Merckx. Moerenhout: ,,Het was voor hem even zoeken, maar opeens won hij Luik-Bastenaken-Luik voor beloften, waar hij in de slotfase alleen wegreed uit een groepje. Dat hadden we niet zien aankomen en het duurde nog even voordat hij zijn talent bevestigde. Hij was wat grillig in zijn prestaties, maar werd dat jaar wel tweede in de baby-Giro achter Aleksandr Vlasov.”

Een kleine anderhalf jaar later is Almeida leider in de Giro en Moerenhout geniet thuis in het Brabantse Steenbergen voor de tv. ,,João is een leuke jongen, iemand die dankbaar is voor de kansen die hij krijgt. Dat was bij ons, maar ook bij Quick-Step zie je in zijn hele doen en laten dat hij op zijn plek zit. Hij spreekt goed Engels, het is een slimme jongen die heel relaxed in het leven staat. Dat helpt hem nu. ik denk niet dat hij ermee bezig is hoe bijzonder het is wat hij presteert."



Of Almeida de Giro bij zijn debuut kan winnen, Moerenhout aarzelt. ,,Zeg nooit nooit, maar het zal zeker niet makkelijk worden voor hem om zich bovenin te handhaven. Al weet je het in deze knotsgekke Giro niet met coronagevallen en de kans dat door het slechte weer bergritten moeten worden ingekort. Hij zal zelf ook geen idee hebben hoe ver hij kan komen. Dit is een ontdekkingsreis. Hij heeft nog nooit een koers van meer dan tien dagen gereden. João heeft in ieder geval niets te verliezen."