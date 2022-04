Wilco Kelderman voert Bora-Hansgrohe aan in Giro d’Italia

Giro Indrukwek­ken­de Bernal rijdt Evenepoel op minuten achter­stand in onverharde Gi­ro-etap­pe

Egan Bernal heeft geweldige zaken gedaan in de Giro d’Italia. De Colombiaan maakte in de elfde etappe over veelal onverharde wegen hoogstpersoonlijk gehakt van zijn concurrenten en pakte belangrijke tijd op onder anderen Remco Evenepoel, die meerdere minuten moest prijsgeven. Mauro Schmid won de rit.

19 mei