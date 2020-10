Wint Wilco Kelderman de Giro? De voortekenen op een rij

LIVE | Renners met bus op weg naar herstart na protest vanwege extreem lange rit

11:57 Na de monsterlijke etappe van gisteren, waarin Wilco Kelderman de roze trui veroverde, staat vandaag in de Giro d’Italia de vlakke 19de etappe op het programma. De rit is na protest van de renners ingekort. De sprinters krijgen een laatste kans op dagsucces. Grijpt Arnaud Démare zijn vijfde etappezege? Volg het in ons liveblog!