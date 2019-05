Zakarin profiteert van ploeg Mollema in chaotische bergrit

Als wielervolger heb je twee weken moeten wachten, maar dan heb je ook wat. De dertiende Girorit werd in de fik gestoken door Bauke Mollema en zou branden tot de finish.



Hoewel het alle verschijnselen had van een coup, was dat niet helemaal waar. Mollema voelde zich goed op de eerste klim en versnelde met een aantal jongens mee omhoog. Het bleek de aanleiding tot de kopgroep van 27 man die de hele dag vooruit zou blijven. Mollema zou achteraf zeggen het wel lekker was. Hij hoefde weinig te doen en pakte toch tijd op concurrenten.



In die groep had Mollema naast de drie helpers Ciccone, Brambilla en Conci ook sterke klimmers als Zakarin, Mikel Nieve, Ion Izagirre en Davide Formolo bij zich. De mannen van Trek-Segafredo zorgden kilometer na kilometer voor een strak tempo zodat het peloton op afstand bleef. Ondertussen werd in het peloton geprobeerd de koplopers in het zich te houden.