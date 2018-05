Zo ziet het parcours van de tijdrit eruit

De Limburger verwacht echter dat hij niet al te veel tijd zal terugpakken op het nagenoeg vlakke en rechte parcours over 34,2 kilometer tussen Trento en Rovereto. ,,Dit wordt een supersnelle race over een vlak parcours, zonder noemenswaardige moeilijkheden. Hoewel ik van elke tijdrit houd, is dit er toch een die me iets minder goed bevalt. Er valt gewoon weinig winst te behalen'', sprak Dumoulin in aanloop naar de rit tegen de klok.



Slechts straffe wind tegen zou hem kunnen helpen, maar de verwachting is dat de wind juist in de rug blaast. Dumoulin vertrekt om 16.27 uur. Drie minuten later start Yates als laatste.



De zestiende etappe in de Giro is vanaf ongeveer 12.30 te volgen in een liveblog!



