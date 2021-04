110.000 paar ogen in Vechtdal kunnen politie helpen bij oprollen drugslabs

Teamchef Michael Hullegie van het politieteam Vechtdal heeft de cijfers over (mogelijke) ondermijnende activiteiten erbij opgezocht: ,,In de afgelopen 3 jaar is in de gemeente Dalfsen 16 keer melding gemaakt van een chemische lucht, in Ommen 9 keer en in Hardenberg 18 keer. In Ommen waren in de afgelopen twee jaar twee dumpingen van afval van synthetische drugslabs of hennep. In Hardenberg vier dumpingen in 2020 en vijf in 2019. De aantallen lijken niet veel, maar de signalen zijn er wel degelijk dat het buitengebied van het Vechtdal door criminelen interessant gevonden wordt, constateert de politiechef.