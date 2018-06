15-jarige joyrider uit Hardenberg knalt op boom: drie gewonden

Volledig scherm De 15-jarige jongen botste tegen een boom waarna de auto in brand vloog. © Harm Meter

De 15-jarige jongen, de 17-jarige vrouw en een 18-jarige man uit Coevorden waren in de vroege vrijdagochtend gaan rijden met de auto van een familielid. Op de Burgemeester ten Holteweg in Dalen belandde de auto rond 5.00 uur egen een boom en vatte het voertuig vlam. De auto is volledig uitgebrand.

De drie inzittenden konden zich het vege lijf redden, maar moesten wel alledrie naar het ziekenhuis. De politie heeft nog niet met de inzittenden kunnen praten. Een van de onderdelen van het politieonderzoek naar de toedracht is of er alcohol in het spel was. Er is een bloedproef afgenomen, maar daarvan is het resultaat nog niet bekend.

Welke straf de minderjarige joyrider eventueel boven het hoofd hangt durft Melanie Kompier van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland niet te zeggen. ,,Dat is afhankelijk van zoveel factoren. Juist als sprake is van een minderjarige verdachte werken we niet zozeer uit het boekje, maar gaat het om maatwerk. Het jeugdstrafrecht is vooral gericht op behandeling om herhaling van het strafbaar feit te voorkomen", legt ze uit.