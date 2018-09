15-jarige joyrider uit Hardenberg was niet onder invloed van alcohol of drugs

Hardenberg krijgt steun Statenle­den in verzet tegen opslag CO2

12 september Meerdere partijen in de Provinciale Staten steunen Hardenberg in het verzet tegen de opslag van CO2 en afvalwater in leegkomende gasvelden. Dat bleek woensdagmorgen in de vergadering van de Statencommissie Ruimte en water over de actualisering van de Overijsselse omgevingsvisie.