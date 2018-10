16-jarige jongen uit Hardenberg zou door zes mannen van zijn telefoon zijn beroofd

,,Dit is iets wat nooit in Hardenberg gebeurt. Het was duidelijk een vooropgezette actie.''

Tot die conclusie komt zij na het verslag van haar zoon te hebben aangehoord. Hij wil niet met zijn naam in de krant. ,,Hij fietste woensdagavond terug van de basketbal-training (in sporthal De Kamp, red.) naar huis in de wijk Baalderveld. Hij kwam langs het parkje ter hoogte van de Paasweg en de Singelberg toen ongeveer zes mannen van beide kanten uit de bosjes stapten en hem tegenhielden. Ze eisten zijn mobiele telefoon op.'' Haar zoon is niet de kleinste, hij is 1.90 meter, en dacht nog even zich te gaan verweren. Moeder Jessica is blij dat hij dat niet heeft gedaan, want tegen zes man kun je niet op.

De overvallers zeiden dat ze hem niets zouden doen als hij netjes de telefoon zou afgeven. Hij kreeg de opdracht het icloud-account te wissen, zodat de telefoon daarna niet te traceren viel.

Volgens de 16-jarige jongen waren zijn overvallers ongeveer tussen de 16 en 23 jaar oud, circa 1.80 meter lang, en droegen zij allemaal zwarte kleding en hadden ze capuchons op. Bij de aangifte die moeder en zoon bij de politie hebben gedaan, kon hij niet veel meer informatie over de daders geven, behalve dan dat er een persoon Nike-schoenen droeg. ,,Getuigen waren er op dat moment niet. Mijn man is nog woensdagavond ter plekke gaan kijken en heeft er nog wat mensen aangesproken, maar niemand had wat gezien.''

De jongen had de Iphone nog maar kort. Zijn ouders en opa en oma hadden ervoor geld verzameld om de mobiele telefoon voor zijn verjaardag in augustus te geven. De zoon is overrompeld door de gebeurtenis, maar is niet bang aangelegd, zegt zijn moeder. Hij zou vooral balen omdat hij zijn telefoon voor zijn bijbaantje nodig heeft.