25 woningen op plek Zaal Takens Balkbrug

Initiatiefnemers zijn Geert Terwel en Johan van Reel. Deze laatste heeft twee jaar geleden de locatie van de voormalige discotheek en de opstallen opgekocht in een faillissementsveiling. In de zomer van 2015 ging de discotheek voor de tweede keer in korte tijd failliet. Het uitgaanscentrum vervulde de afgelopen decennia als horecagelegenheid een prominente rol in de regio. Zo reden discobussen vanuit onder meer Dalfsen, Nieuwleusen, Zwolle, Hardenberg en verder af en aan naar de verschillende zalen in het complex in Balkbrug. Er is geen animo meer om het bestaande horecabedrijf nieuw leven in te blazen.