30 kilometer extra spoor: ‘Nedersaksenlijn zorgt voor bloei van Oost-Nederland’

Video Als de waterlei­ding in Sibculo knapt, dan over­stroomt altijd de tuin van Henk: ‘Wij zijn het afvoerput­je’

10:32 Sibculo verandert eens in de zoveel tijd in ‘Sibculo aan Zee’. Dan hebben de leidingen van Vitens het weer eens begeven, komt er geen water meer uit de kraan en stromen duizenden liters over de Kloosterdijk. Allemaal naar de woning van Henk Koopman, omdat die het laagste ligt. Afgelopen weekend twee keer, en voor hem is de maat vol. ,,Wij zijn het afvoerputje.”