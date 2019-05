42-jarige man verongelukt bij Balkbrug; derde bestuurder sloeg aanvankelijk op de vlucht

Door meerdere getuigen werd gemeld, zo liet de politie vrijdagavond weten, dat er een mogelijk een derde voertuig bij deze aanrijding betrokken zou zijn. De bestuurder van dat voertuig is gevlucht en even later aangehouden. Het gaat om een man van 34 jaar oud. Zijn betrokkenheid bij dit ongeval wordt door onderzocht.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van dit ongeval. Getuigen kunnen zich bij de politie melden via 0900-8844. De politie is vooral geïnteresseerd in wat de rol is geweest van de 34-jarige man die later is aangehouden. Deze man reed in een ouder type Volkswagen Golf (kleur zwart) met witte kentekenplaten.